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четверг, 05 декабря 2019 18:50

Депутат Соболев попросил о помощи

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Депутат Соболев попросил о помощи
Инна и Вячеслав Соболев с сыном Александром. Фото - facebook.com/Инны Соболевой

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев поблагодарил всех за поддержку его семьи.

Отметил, что ждет, когда названные им люди пройдут проверку на полиграфе.

"Жду, когда персонажи озвучены мной найдут время для детектора лжи или правды - для кого как!, - написал в Facebook.

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Добавил, что им с женой нужна помощь.

"Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах убийства моего сына или лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению, прошу вас- не будьте равнодушными, не молчит. Сообщайте правоохранителям, мне лично или Инне Соболевой. Важна каждая деталь и каждый ваш звонок. Анонимность я гарантирую. Сейчас, как никогда, нам нужна ваша поддержка и помощь", - сказал депутат.

Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которых предлагает допросить по делу об убийстве его трехлетнего сына. Среди них был и екс-нардеп Александр Грановский. Он уже согласился пройти полиграф.

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