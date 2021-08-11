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среда, 11 августа 2021 11:26

Депутат переоформила на дочь имущество общины

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Депутат переоформила на дочь имущество общины
Под Киевом депутат переоформила на дочь дом, принадлежащий общине. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

63-летняя депутат Васильковского городского совета Киевской области переоформила на дочь дом, принадлежащий общине.

Оценочная стоимость имущества 500 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Хозяйка дома и земельного участка в центре Василькова умерла несколько лет назад. Наследников не было, поэтому домовладение отошло в собственность общины. Однако, депутат, которая одновременно занимает должность начальника управления, подделала документы. И переоформила дом на бывшего мужа. А тот подарил его дочери. В дальнейшем женщина намеревалась по такой же схеме переоформить земельный участок", - рассказали в полиции.

Женщине за злоупотребление властью грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, со штрафом. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

В Киеве адвокат вместе с сообщниками более полгода скрывали мумифицированное тело 89-летнего мужчины. Аферу провернули, чтобы завладеть его квартирой на ул. Елены Телиги. Решив вопрос с квартирой, аферисты решили избавиться от тела. Подыскали исполнителей, которые согласились за $1 тыс. тайно автомобилем перевезти мумифицированное тело из квартиры в крематорий.

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