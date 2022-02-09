Дело Трухина: генно-молекулярную экспертизу завершили в прошлом году

В ГБР говорят, что стали известны новые обстоятельства аварии. Фото: УП

Генно-молекулярную экспертизу по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина завершили в ноябре 2021 года.

Об этом сказали на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 9 февраля

Директор ГБР Алексей Сухачев сказал, что расследование подобных дел может длиться до года. Добавил, что появились новые факты, требующие дополнительной проверки.

Он призвал общество не спекулировать на вопросе о продолжительности расследования.

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"Насколько я правильно понял, не было сведений в ДБР до того, как была распространена информация "Украинской правдой", что уже после случившегося ДТП господин Трухин открывал дверь, касался определенных предметов на водительском сиденье, и поэтому это может иметь значение для дальнейшего расследования", - сказал глава комитета Сергей Ионушас.

Александр Трухин избирался в парламент от "Слуга народу" по округу в Днепропетровской области. Является заместителем председателя Комитета по бюджету. В декларации за 2019 год записал 22 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от родителей накануне его депутатства. Трухин является приближенным к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".