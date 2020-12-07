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понедельник, 07 декабря 2020 08:53

Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко

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Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Военного и музикатна Андрея Антоненко арестовали в декабре прошлого года. Он - один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го. Фото: facebook.com/FreeAntonenko

Сегодня, 7 декабря, в Киевском апелляционном суде рассмотрят жалобу на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Заседание назначено на 11:30. Об этом сообщается на Facebook-странице Free Riff.

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"Почти год украинский музыкант, волонтер, военнослужащий Сил Специальных Операций ВСУ Украины, любящий муж и отец двух малышей находится за решеткой. Несмотря на доказательства непричастности, которые предоставляет защита, Андрея держат за решеткой. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует", - сказано в сообщении.

Активисты призывают прийти под здание суда на ул. Соломенская, 2а, чтобы поддержать Андрея Антоненко. Просят соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

13 декабря в прошлом году Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью. Имена подозреваемых полиция назвали 12 декабря прошлого года. На брифинге были руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

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Дата
07
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