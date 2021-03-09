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вторник, 09 марта 2021 16:00

Дело Шеремета: под судом произошла стычка между активистами и полицией
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9 марта в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его отменили, у здания суда произошла стычка
Фото: twitter.com/vital_ovchar
9 марта в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его отменили, у здания суда произошла стычка
9 марта в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его отменили, у здания суда произошла стычка
9 марта в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его отменили, у здания суда произошла стычка
9 марта в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его отменили, у здания суда произошла стычка

Сегодня, 9 марта в Шевченковском райсуде Киева должно было состояться заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Среди прочих, должны были рассматривать ходатайство стороны защиты подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко об изменении им меры пресечения. Однако заседание отменили. У здания суда произошла стычка между митингующими и полицейскими.

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Помощник судьи заявил, что заседание будет сниматься с рассмотрения в связи с тем, что один из присяжных задействован по другому деле и будет там находиться до конца дня, рассказал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, передает Общественное.

"Сегодня должны были исследовать ряд материалов уголовного производства. И кроме того должны были рассматривать ходатайство стороны защиты Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко об изменении им меры пресечения. Соответственно, Андрею с содержания под стражей на поруки, а Юле из домашнего ареста также на поруки народных депутатов", - рассказал Беспалый.

Военного и музыканта Андрея Антоненко с военным медиком Яной Дугарь и детскти кардиохирургом Юлией Кузьменко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016-го. Антоненко второй год держат под стражей, Кузьменко находится с электронным браслетом под домашним арестом, Дугарь - под личным обязательствам.

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09
марта

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