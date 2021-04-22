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четверг, 22 апреля 2021 11:38

Дело с самоубийством 15-летней школьницы получило продолжение

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Дело с самоубийством 15-летней школьницы получило продолжение
В Запорожье школьница, которая покончила с собой, оставила предсмертную записку. В ней рассказала о буллинге со стороны учителей. Фото: newsru.co.il

Дело с самоубийством 15-летней школьницы из Запорожья получило продолжение.

В связи с обнародованием якобы предсмертной записки девушки, уголовное производство переквалифицировали на статью "доведение до самоубийства" вечером 21 апреля. Поэтому назначены новые экспертизы, ведется работа с учителями, одноклассниками и родными школьницы. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала начальник отдела коммуникации областной полиции Елена Лебединская.

"Трагедия произошла еще 4 апреля. Девочку нашли в петле в собственной комнате. И в тот момент о записке ничего не было известно. Дело расследовали как умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Записка появилась накануне в сети. Поэтому дело переквалифицировали по вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас проверяют всех, кто указан в записке. Все факты о буллинга в учебном заведении. В школе работают полицейские ювенальной превенции. Будут назначены дополнительные экспертизы, в том числе - почерковедческая", - рассказала Лебединская.

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Школьницу звали Виктория. Она училась в гимназии №47. Была успешной ученицей. Занималась английским, участвовала в олимпиадах, хорошо рисовала, хотела поступать в медучилище и посещала специальные подготовительные курсы. Жила с матерью и старшей сестрой Ольгой.

Травля со стороны учителей началась несколько лет назад. От учеников девочке тоже доставалось. Мать Виктории обращалась по этому поводу к классному руководителю, однако та заверила, что такого быть не может, рассказала сестра Виктории, передает "ZаБор".

Почему это могло произойти и с чего начаться, сестра ответить не смогла. Сказала, что они с матерью знают ровно столько, сколько написано в записке.

21 апреля в сети появилась якобы предсмертная записка 15-летней школьницы из Запорожья. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, отметив их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос по буллингу, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.

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Дата
22
апреля

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