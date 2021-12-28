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вторник, 28 декабря 2021 11:23

Дело о "трубе" Медведчука не будет рассматривать Антикоррупционный суд

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Дело о &quot;трубе&quot; Медведчука не будет рассматривать Антикоррупционный суд
Глава ОПЗЖ Виктор Медведчук. Фото: radiosvoboda.org

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда забрала у ВАКС дело по обвинению эксперта в причастности к передаче части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" якобы окружению лидера фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Его будет рассматривать районный суд в Днепропетровской области.

Такое решение приняла коллегия судей АП ВАКС, пишет Telegram NABU Daily by Олег Новиков.

"Дело передали из антикоррупционного суда в Баглейский районный суд города Днепродзержинска (новое название города с 2016-го - Каменское. - Gazeta.ua) Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего четыре судьи поддержали передачу дела. Против выступил Николай Глотов.

"Судьи считают, что эксперта Ольгу Коноплину хоть и обвиняют в коррупционном правонарушении, но она не является подсудимым субъектом ВАКС. Также якобы нет необходимого размера ущерба. Глотов с большинством судей не согласился и считает, что нужно исследовать все дело в целом, а не только эпизод с экспертом, потому что там минимум 218 млн грн потеряло государство от передачи трубопровода окружению нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука", - добавили в сообщении.

Нефтепровод "Самара - Западное направление" является основным источником поставок российского дизтоплива в Украину. Он также качает дизтопливо из Беларуси и используется для его транзита в Европу.

В СНБО заговорили о трубопроводе при наложении санкций на Виктора Медведчука и жену Оксану Марченко. Тогда, кроме самих санкций, Совет нацбезопасности решил перекрыть воздух одному из главных бизнесов Медведчука в Украине, который формально на него не записан.

После обнародования очередной порции записей пленок Медведчука стала известна история получения им украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

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28
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