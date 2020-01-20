Дело Гандзюк: на Херсонщине начались обыски

Правоохранители ищут дополнительные доказательства по делу нападения. ФОТО: Facebook-страница Екатерины Гандзюк

Прокуратура вместе с работниками Службы безопасности Украины начала ряд обысков на Херсонщине по делу нападения на советницу городского головы Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители ищут дополнительные доказательства по делу нападения.

Также по другому делу - о преступной организации, которая оказывала насилие над людьми и поджигала чужое имущество - сообщили о подозрении экс-помощнику нардепа предыдущих созывов, обвинительный акт по делу Гандзюк по которому находится в суде.

В Офисе генпрокурора его имя не указали. Прокуратура просит его признать виновным в "заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк".

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Активистку, советницу главы Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018. 4 ноября она умерла в ожоговом центре в Киеве. Пять исполнителей нападения осудили от 3 до 6,5 лет заключения. Подозреваемый в организации убийства Алексея Левина СБУ ищет вместе с Интерполом. Подозреваемого Игоря Павловского выпустили из СИЗО в мае. Подозреваемый в заказе убийства Владислав Мангер, председатель Херсонского облсовета, вышел под залог и носит электронный браслет.