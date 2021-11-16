"Делки" разворовали выделенные на аппараты ИВЛ деньги

Руководству медицинского центра объявили подозрение. Фото: СБУ

Сотрудники медицинских учреждений Киева расхищали выделенные на борьбу с пандемией коронавируса средства.

Злоумышленники присвоили около 2 млн грн, передает СБУ.

"К схеме причастны не только должностные лица медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций", - говорится в сообщении.

Деньги присваивали из закупок анестезиологических систем и аппаратов ИВЛ.

Главному бухгалтеру научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии сообщили о подозрении в связи со служебной халатностью. Решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности поставщика.

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Обнаружили нарушения в других государственных органах и учреждениях Украины.

В Сумской области СБУ обнаружила схему хищения "ководных" средств. Злоумышленники присвоили 2,7 млн грн. В октябре 2020 года полтавская фирма победила в тендере на строительство нового отделения для больных коронавирусом.