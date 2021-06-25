Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"

Подозреваемого в убийстве и подрыве дома в Белогородке под Киевом арестовали без права на залог. В содеянном сознался. Говорит, действовал в состоянии аффекта. Фото: tsn.ua

В Белогородке Киевской области Роман Курда с особой жестокостью убил знакомого. А чтобы скрыть преступление, устроил взрыв в многоэтажке, где тот жил.

Мужчина в содеянном сознался, уверяет: произошло все в состоянии аффекта. Что касается обвинений, а именно вырезанного сердца и части легких, то назвал их вымыслом.

"Меня обвиняют в каннибализме, а на самом деле это не так, я ничего не ел", - сказал он во время избрания меры пресечения.

Однако эксперты выяснили другое. Жертве перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь и вырезали органы. Соответствуют ли нанесенные травмы состоянию аффекта, Gazeta.ua расспросила у судебного психиатра с 27-летним стажем Владимира Миславского.

"Аффект бывает физиологический и патологический. Второй - это сужение сознания и действительно болезненное состояние психики. А физиологический - это когда у психически здорового человека "планка упала". Наступает в результате очень сильного стресса. Например, мужчина любил очень жену, вернулся домой и вдруг она с любовником в постели. Вот красная пелена, перемкнуло и человек может совершить преступление. В состоянии аффекта человек делает обычно какие-то стереотипные движения. К примеру 10-12 ударов ножом. То есть, человек начинает наносить удары и не замечает, что делает. Впадает в ступор, у нее сужается восприятие, сам не понимает, как это делается. Это смягчающее обстоятельство. Но физиологический аффект нельзя считать совсем болезненным состоянием и серьезным сужением сознания", - рассказал эксперт.

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Что касается характера убийства жителя Белогородки - это не совсем подпадает в рамки состояния аффекта, добавляет.

"Перерезать горло, нанести три удара, а затем вырезать легкое и сердце - это не так просто. Нужно вскрыть грудную клетку. И такие действия - сначала горло, потом еще и вырезать органы - очень похоже на то, что человек достаточно четко структурировал свои действия, представлял, что делает. А потом еще и заметал следы. Это не очень свойственно болезненным состояниям психики, в которых преступление совершается. Возможно, были пьяны. В состоянии опьянения конфликт воспринимается иначе: все усиливается увеличивается. Но состоянии опьянения физиологический аффект не ставится, не бывает его", - говорит эксперт.

Заметил, что такой анализ является поверхностным. Для более подробного нужно изучать материалы дела. И понимать, что произошло на самом деле. Были ли они пьяны или трезвые, сколько выпили, из-за чего возник конфликт, как разворачивался, кто кого первым ударил, какие слова они друг другу говорили, насколько он помнит или не помнит свои действия и действия оппонента - очень много нюансов.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Пострадали 10 человек. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе. Всего в результате чрезвычайной ситуации пострадали почти 100 человек. 14 семей нуждаются во временном жилье на время проведения экспертиз и работ по восстановлению дома.