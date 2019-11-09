Давили проверками и запугивали СБУ задержали высокопоставленных воров

Чиновник пытались украсть 50 га земли. Фото Нововолынск

Сотрудники СБУ задержали чиновников из Харьковской экоинспекции.

Высокопоставленные лица пытались переписать 50 га земли на подставных людей, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Чиновники Харьковской экоинспекции требовали переписать на доверенных лиц 50 гектаров земель госпредприятия, которое готовится к приватизации. Их задержала Служба безопасности Украины ", - говорится в сообщении.

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Переписать землю злоумышленники требовали у директора аграрного госпредприятия. Взамен предлагали подписать акт проверки в положительном русле.

В случае отказа чиновники угрожали искусственно увеличить количество выявленных нарушений и наложить на директора многомиллионные штрафы.

"Из-за невозможности оформить сделку с землей злоумышленники согласились снизить свои аппетиты к 250 000 гривен. Но оперативники СБУ лишили их и такого заработка ", - говорится в сообщении.

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