ГБР обыскивает владельца "Прямого"

В экс- "регионала" Макеенко проводят обыски.

Следователи Государственного бюро расследований в четверг проводят обыски у владельца телеканала "Прямий", бывшего "регионала" Владимира Макеенко.

"ГБР проводит следственные действия в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала", - сообщили "Радіо Свобода" правоохранители, добавив, что пока не имеют других деталей.

Телеканал также связывают с пятым президентом Петром Порошенко.

"Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова", - говорится в сообщении телеканала "Прямий" об обысках.

На обыск в Макеенко отреагировала также партия "Европейская солидарность".

"Прямий" канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому. Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем "Прямого", - говорится в заявлении политсилы.

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Государственное бюро расследований ведет 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.