Чума свиней: на Дунае ввели карантин

В Дунае обнаружили трупы свиней. Фото: ТСН

В Ренийском районе Одесской обл. ввели карантин из-за трупов свиней, обнаруженных в реке Дунай.

При обследовании у них в крови обнаружен возбудитель африканской чума свиней, сообщили в пресс-службе Ренийской райгосадминистрации.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела на территориях вблизи реки карантин на 40 дней.

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Предполагают, что мертвые туши свиней могли быть из румынского уезда Тулча. Сейчас там эпидемия свиной чумы.

В ночь на 12 июля в поселке Котельва Полтавской от африканской чумы погибли трое свиней. Во время карантинных мероприятий уничтожили поголовье свиней в хозяйстве.