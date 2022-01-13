Что будет с 3-летними двойняшками, осиротевшими в ДТП под Харьковом

Под Харьковом столкнулись две легковушки. Одна из них – службы такси. Погибли оба водителя и жена таксиста. Дети супругов в больнице. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове решают вопрос по поводу попечительства трехлетних Юли и Дениса Деревянко, родители которых погибли в аварии на окружной.

Служба по делам детей начала оформлять им статус детей-сирот. Желание стать опекуном выразила мать погибшей 29-летней Яны Деревянко, рассказала Gazeta.ua заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"Представители службы уже были в больнице. После получения статуса детей-сирот трехлетним Юли и Денису назначат опекуна и возьмут на учет", - рассказала чиновница.

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Состояние детей стабильно тяжелое, добавила она. Денис подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Девочка - в сознании.

Чем занимался водитель KIA 34-летний Сергей - правоохранители не разглашают. Однако согласно реестру судебных дел известно, что в январе у мужчины должно было состояться четыре судебных заседания. Три из них касаются вождения в состоянии опьянения. Их должны были рассмотреть в один день, 21 января, в Дзержинском и Краснозаводском райсудах.

Еще один протокол о незаконном хранении наркотиков должны были рассмотреть в Дзержинском районном суде 26 января.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев - Харьков - Должанский близ села Черкасская Лозовая. Там 34-летний водитель KIA выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний Александр Деревянко с женой 29-летней Яной и трехлетними двойняшками. На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки - переломы обоих бедер.