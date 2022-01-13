Смертельная авария с Infiniti: судья по делу Харьковского заявила самоотвод

Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод по делу о смертельной аварии с участием 16-летнего Николая Харьковского.

Об этом сообщил руководитель аппарата суда Александр Воронин в ответ на информационный запрос "Суспільного".

"12 января 2022 года судья Червонозаводского районного суда Харькова Янцовская Т. М. заявила самоотвод по делу №646/4/22 по обвинению Харьковского Николая Михайловича", - сказано в ответе.

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Автор: suspilne.media Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод по делу о смертельном ДТП с участием 16-летнего Николая Харьковского

Как мотивировала судья свое решение и когда рассмотрят заявление, в ответе не уточнили.

Подготовительное заседание по делу по обвинению 16-летнего водителя Infiniti назначили на 19 января.

26 октября 2021-го в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Следствие установило, что на момент ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы. А водитель мчался со скоростью 180 км/ч. Дело передали в суд и распределили на судью Татьяну Янцовскую, которая по другому делу осудила Харьковского условно.