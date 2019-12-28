Чоловікові перерізали горло в лікарняній палаті

В Запорожье в больнице пациенту перерезали горло. Фото - zp-fakty.net.ua

В Запорожской городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи №5 убили пациента.

В ночь на 28 декабря убийца зашел в палату жертвы и перерезал горло мужчине. Известно, что и убитый, и убийца - представители уголовного мира с Кичкасу. Ранее убийца с жертвой общались, но потом "их пути разошлись". Позже он угрожал расправой своей жертве.

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Мужчина, которого убили, уже несколько дней лежал в травматологическом отделении после стрельбы, сообщает 1news.zp.ua.

В полиции информацию об убийстве в больнице подтвердили. Говорят, потерпевшему был 41 год. Правоохранителям понадобилось 1,5 часа, чтобы раскрыть преступление. За это время установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 46-летний мужчина.

Мотив преступления устанавливается. Следователи открыли уголовное производство.

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