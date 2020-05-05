Читала мысли: отец обезглавленной девочки рассказал об отношениях с матерью

На Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну. Фото: ТСН

Отец обезглавленной под Харьковом 13-летней Кристины Пьяновой Виталий Пономаренко рассказал, что отношения с матерью у него так и не сложились.

С Татьяной Пьяновой он прожил меньше года. Говорит: Татьяна выгоняла его из дома 4 раза. В какой-то момент супруги решили снова сойтись, но этого так и не произошло, сообщает NewsRoom.

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"Последний раз, когда я был с ребенком, Татьяна сказала, что дочь видит насквозь. Мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю - и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что был какое-то праздник, она проснулась - и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала и купила, а дочь удивилась, мол, откуда ты знаешь?"- вспоминает Виталий.

5 мая на Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну. Церемония прощания прошла на кладбище в поселке Подворки, где жила семья. Провести школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины и отец Виталий Пономаренко.