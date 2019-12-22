Чиновников задержали на крупной взятке

Сотрудники государственного кадастра на Днепропетровщине требовали от гражданина взятку в размере $ 9 тыс. Фото: glavcom.ua

В Новомосковске Днепропетровской области сотрудников государственного кадастра поймали на взятке.

Злоумышленники получали деньги через посредника. В суд направили обвинительное заключение в отношении начальника территориального отдела Главного управления Госгеокадастра, его заместителя, а также посредника за вымогательство и получение взятки, сообщает Прокуратура Днепропетровской области.

Через посредника - работника одного из отделов Днепропетровского регионального филиала государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра" - чиновники требовали от гражданина взятку в размере $9 тыс. за совершение действий по проведению беспрепятственной государственной регистрации четырех земельных участков в Новомосковском районе с присвоением кадастровых номеров.

При получении второй части взятки в сумме $7 тыс. правоохранители разоблачили и задержали злоумышленников.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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Правоохранители задержали при получении взятки офицера батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске УПП в Донецкой обл. Требовал у полицейской $1 тыс.