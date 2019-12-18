Заместителя начальника отдела полиции задержали на взятке

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Заместителю начальника Марганецкого отделения полиции Днепропетровской обл. объявили о подозрении за вымогательство взятки.

За $ 1,5 тыс. полицейский пообещал местной жительнице вернуть отобранное у нее авто и не фальсифицировать уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"К работникам Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ обратилась жительница города Марганец. 22-летняя заявительница пожаловалась на отдельных сотрудников полиции города, которые безосновательно отобрали у нее только что купленный автомобиль и пригрозили привлечь к уголовной ответственности за сбыт наркотиков", - говорится в сообщении.

36-летний капитан полиции вернул женщине документы на автомобиль, сообщил место его нахождения, и согласился уменьшить сумму взятки до тысячи долларов. Девушка выполнила все условия полицейского и передала ему деньги.

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Заместителю начальника отделения полиции вручили подозрение. Продолжаются следственные действия в отношении других сотрудников подразделения полиции. В суд готовится ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения.

2 декабря сотрудники полиции задержали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации при получении части взятки.