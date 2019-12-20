Полицейский требовал взятку у своей коллеги

Требовал у женщины $ 1 тыс. Фото: прокуратура

Правоохранители задержали при получении взятки офицера батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске УПП в Донецкой обл.

16 декабря 2019, 36-летний капитан полиции потребовал у 23-летней полицейской взятку $ 1 тыс. взятки за непривлечение ее к дисциплинарной ответственности и увольнения с работы за возможное непристойное поведение в общественном месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой обл.

17 декабря полицейский получил 25 тыс. грн.

Во время передачи второй части взятки в размере 2 тыс. грн он был задержан.

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В ходе проведения обыска у него обнаружили и изъяли денежные средства и вещество похожее на каннабис.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Заместителю начальника Марганецкого отделения полиции Днепропетровской обл. объявили о подозрении за вымогательство взятки. За $ 1,5 тыс. полицейский пообещал местной жительнице вернуть отобранное у нее авто и не фальсифицировать уголовное производство.