Чиновники с полицейскими требовали у мужчины $500 тыс.

Автор: facebook.com/LlutsenkoYuri

Правоохранители задержали группу чиновников и полицейских, которые требовали $500 тыс. взятки.

Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Следователи ГБР при процессуальном руководстве ГПУ разоблачили группу злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.

Сейчас злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов", - сообщил Луценко.

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