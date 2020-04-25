Чиновники больницы разворовали деньги, которые выделили на маски и халаты

На Херсонщини в медучреждении разворовали государственные деньги, которые были выделенных на борьбу с коронавирусом.
Схему организовали должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи. Они заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств, сообщили правоохранители области.
В то же время значительно завысили стоимость этой продукции. Государство потеряло из-за действий должностных лиц более 110 000 гривен.
Деньги на закупку больницы выделил райсовет.
Правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом.
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Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.
Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине €1,2 млрд, чтобы поддержать страну во время пандемии коронавируса.
Деньги направят на обеспечение макроэкономической стабильности Украины.
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