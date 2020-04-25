Чиновники больницы разворовали деньги, которые выделили на маски и халаты

На Херсонщине должностные лица больницы разворовали более 100 тысяч гривен. Фото: Страна

На Херсонщини в медучреждении разворовали государственные деньги, которые были выделенных на борьбу с коронавирусом.

Схему организовали должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи. Они заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств, сообщили правоохранители области.

В то же время значительно завысили стоимость этой продукции. Государство потеряло из-за действий должностных лиц более 110 000 гривен.

Деньги на закупку больницы выделил райсовет.

Правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо туалетов - ведра в палатах: как содержат больных на коронавирус в Почаевской больнице

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине €1,2 млрд, чтобы поддержать страну во время пандемии коронавируса. Деньги направят на обеспечение макроэкономической стабильности Украины.