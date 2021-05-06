Целовал в губы и приставал: учителя обвинили в домогательстве к школьницам

Учителя музыки обвинили в домогательстве к школьницам Фото: pixabay.com

В Тернопольской области учителя музыки обвинили в домогательстве к школьницам.

Он цеплялся к детям и целовал их в губы, говорится в постановлении Бережанского районного суда.

По словам отца семиклассницы, учитель музыки домогался дочери в 2019-2020 годах и в марте 2021 года. Школьница ничего не рассказывала родителям о насилии, однако пожаловалась подруге, которая тоже является жертвой педагога. Впоследствии девочка обо всём рассказала своей матери.

Во время судебного заседания отец пострадавшей ученицы рассказал, что учитель музыки два года во время уроков приставал к ребенку и целовал в губы.

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"Во время уроков музыки он обнимал против ее воли. Когда она перешла в шестой класс, учитель просунул руку ее под свитер и схватил рукой за грудь. Она, испугавшись, выбежала из класса, однако о случае никому не рассказывала, потому что боялась учителя. Также, когда дочь была в седьмом классе, учитель, воспользовавшись тем, что она была одна, просунул руку ей под одежду и касался груди. Перед уроком и после окончания он обнимал и периодически целовал в губы. По словам дочери ему известно, что учитель музыки ее шесть раз целовал в губы", - говорится в постановлении суда.

Мать еще одной пострадавшей девочки рассказала, что учитель музыки приставал к дочери. Из-за действий педагога ученица отказывается посещать школу.

"Учитель 8 февраля 2021 призвал ребенка в класс музыки, где начал обнимать без ее согласия. Он подошел сзади к ней, обхватил двумя руками, прижал к себе и касался ее груди. 12 марта 2021 перед пятым уроком учитель музыки позвал дочь в класс, где в это время никого не было, и поцеловал в губы. Также накануне 10 марта 2021-го этот учитель после четвертого урока физической культуры, призвав ее малолетнюю дочь в свой кабинет, снова целовал ее в губы", - говорится в судебном постановлении.

В полиции дело о сексуальном насилии над детьми расследовали как буллинг. Однако из-за новых фактов, которые рассказали родители детей во время заседания суда, дело передали в прокуратуру.

Следствие продолжается.

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