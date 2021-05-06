Целовал в губы и приставал: учителя обвинили в домогательстве к школьницам

 
Ексклюзивы
1/5
Памятник Жукову сделали одним из основных символов харьковской "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов харьковской "ваты"
1 Просмотров: 252
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 351
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1386
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Просмотров: 63
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3816
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 576
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1864
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7344
Фото
Все фото
15
3
5
4
10
Мужчина исчез во время утренней прогулки
Мужчина исчез во время утренней прогулки
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
Мужчину убили и жгли в собственной квартире
Драгер &quot;покраснел&quot;: пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП на мосту
Драгер "покраснел": пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП на мосту
Видео
Все видео
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Женщину нашли в лесу зажатой в легковушке
Женщину нашли в лесу зажатой в легковушке
"Стали драться. Я его подрезала" - женщина всадила нож в сердце любимого
"Стали драться. Я его подрезала" - женщина всадила нож в сердце любимого
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 918
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 729
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 972
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 18:11

Целовал в губы и приставал: учителя обвинили в домогательстве к школьницам

  Комментировать
Целовал в губы и приставал: учителя обвинили в домогательстве к школьницам
Учителя музыки обвинили в домогательстве к школьницам Фото: pixabay.com

В Тернопольской области учителя музыки обвинили в домогательстве к школьницам.

Он цеплялся к детям и целовал их в губы, говорится в постановлении Бережанского районного суда.

По словам отца семиклассницы, учитель музыки домогался дочери в 2019-2020 годах и в марте 2021 года. Школьница ничего не рассказывала родителям о насилии, однако пожаловалась подруге, которая тоже является жертвой педагога. Впоследствии девочка обо всём рассказала своей матери.

Во время судебного заседания отец пострадавшей ученицы рассказал, что учитель музыки два года во время уроков приставал к ребенку и целовал в губы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника

"Во время уроков музыки он обнимал против ее воли. Когда она перешла в шестой класс, учитель просунул руку ее под свитер и схватил рукой за грудь. Она, испугавшись, выбежала из класса, однако о случае никому не рассказывала, потому что боялась учителя. Также, когда дочь была в седьмом классе, учитель, воспользовавшись тем, что она была одна, просунул руку ей под одежду и касался груди. Перед уроком и после окончания он обнимал и периодически целовал в губы. По словам дочери ему известно, что учитель музыки ее шесть раз целовал в губы", - говорится в постановлении суда.

Мать еще одной пострадавшей девочки рассказала, что учитель музыки приставал к дочери. Из-за действий педагога ученица отказывается посещать школу.

"Учитель 8 февраля 2021 призвал ребенка в класс музыки, где начал обнимать без ее согласия. Он подошел сзади к ней, обхватил двумя руками, прижал к себе и касался ее груди. 12 марта 2021 перед пятым уроком учитель музыки позвал дочь в класс, где в это время никого не было, и поцеловал в губы. Также накануне 10 марта 2021-го этот учитель после четвертого урока физической культуры, призвав ее малолетнюю дочь в свой кабинет, снова целовал ее в губы", - говорится в судебном постановлении.

В полиции дело о сексуальном насилии над детьми расследовали как буллинг. Однако из-за новых фактов, которые рассказали родители детей во время заседания суда, дело передали в прокуратуру.

Следствие продолжается.

В Луцке в общеобразовательной школе I-III ступеней №15 разгорелся скандал. Появилась информация, что учительница математики заставила трех девушек раздеться почти догола, оставив только нижнее белье. Школьницам по 13-14 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Целовал в губы и приставал: учителя обвинили в домогательстве к школьницам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 17712
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10836
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 8037
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 6966
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 6714
Происшествия
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Мужчина исчез во время утренней прогулки
Мужчина исчез во время утренней прогулки
15
 Просмотров: 207
Причиной пожара в многоэтажке мог стать электровелосипед
Причиной пожара в многоэтажке мог стать электровелосипед Просмотров: 90
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
 Просмотров: 207
Как смерть украинца в Португалии реформировала миграционную службу страны
Как смерть украинца в Португалии реформировала миграционную службу страны Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
4
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
2
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
2
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
Голосов: 946
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть