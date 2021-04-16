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пятница, 16 апреля 2021 09:55

Раздела до нижнего белья: учительницу обвинили в издевательстве над школьницами

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Раздела до нижнего белья: учительницу обвинили в издевательстве над школьницами
Учительница математики заставила трех девушек раздеться почти догола, оставив только нижнее белье Фото: pixabay.com

В Луцке в общеобразовательной школе I-III ступеней №15 разгорелся скандал. Появилась информация, что учительница математики заставила трех девушек раздеться почти догола, оставив только нижнее белье.

Школьницам по 13-14 лет, сообщили в Instagram-сообществе For Луцк.

"На перемене у меня в классе парили (использовали электронные сигареты - ред.), И тут заходит и учительница, она увидела пар, начала кричать, обзывала немного, я уже точно не помню. Я ей сказала, что у меня ничего нет, потом она всех выгнала и оставила меня и двух одноклассниц, сказала раздеться до трусов и лифчика, потом разуваться ", - передают в сообществе слова одной из пострадавших.

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Директор школы сообщил, что конфликт был, но информацию о раздевание детей не подтвердил, передает "Конкурент". Комментировать нечто большее отказался.

Кроме того, в комментариях под заметкой пользователи обвиняют учительницу и в других "грехах". Также появилось провокационное видео с избиением школьника.

В селе Холодная Балка Одесской области в одной из школ произошел инцидент. Ученик во время игры в футбол сломал ногу, а учительница, вместо того, чтобы оказать первую помощь, приказала вынести его за территорию школы.

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Дата
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