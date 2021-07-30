Целая спецоперация: поймали вандала, который устроил погром на мосту Кличко

Полиция менее чем за сутки задержала вандала. Фото: Нацполиция

В одном из хостелов Киева задержали мужчину, устроившего погром на пешеходно-велосипедном мосту столицы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Для задержания мужчины в городе ввели спецоперацию. Вандалом оказался уроженец Луцка 1997 года рождения.

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"Полицейским мужчина объяснил, что приехал в столицу на отдых. Гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. С ним общаются следователи", - говорится в сообщении.

За содеянное злоумышленнику грозит ограничение свободы до пяти лет.

Два поврежденных информационно-макетных стекла на мосту Кличко обнаружили утром 29 августа работники Киевавтодормоста и обратились в полицию. Поврежденное покрытие имеет исключительно информативный смысл и не являются конструктивными частями моста. Действия вандала сняла камера видеонаблюдения.