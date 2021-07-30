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пятница, 30 июля 2021 13:38

Уроженец Крыма с паспортом РФ: задержали взрывателя почтоматов
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Вечером 29 июля в Черновцах задержали взрывателя почтоматов "Новой почты". Это 32-летний уроженец Крыма, житель Черновцов, ранее не судимый.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

В доме мужчины полиция провела неотложные обыски.

"Обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления сигнала GSM, товарные накладные "Новой почты", черновые записи и другое. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя", - говорится в сообщении.

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Задержанного доставили в Оболонское управление полиции Киева для проведения следственных действий. Мужчине готовят сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мотивы преступления пока неизвестны.

Два почтомата "Новой почты" взорвались в Киеве и Одессе с разницей в несколько часов. Произошло все утром 29 июля. Первым почтомат взорвался в столичном ТРЦ на Оболони. Затем рвануло в Одессе. Предварительно, в ящиках почтоматов сдетонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов никто не пострадал.

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