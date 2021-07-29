На мосту Кличко устроили погром. Камера засекла вандала

Утром 29 июля на пешеходно-велосипедном мосту Киева обнаружили очередное повреждение стекла. Его разбил вандал, которого зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"Работники Киевавтодормоста обнаружили два поврежденных информационно-макетных стекла, на которых размещена информация о технических характеристиках стекла", - говорится в сообщении.

Поврежденное покрытие имеет исключительно информативный смысл и не являются конструктивными частями моста, отметили в КГГА.

Коммунальщики обратились в полицию для расследования инцидента. На месте работает следственно-оперативная группа. Отснятое камерой видео передали правоохранителям.

В КГГА отметили, что виновнику лучше самому явиться в полицию и уплатить штраф.

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Мост открыли 25 мая 2019 года. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн. Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили, однако трещины появлялись и в дальнейшем.