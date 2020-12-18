Произошла новая авария на стеклянном мосту Кличко

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве работники КП "Киевавтодормост" обнаружили очередное повреждения стекла.

Вероятная причина повреждений - вандализм, сообщила пресс-служба КГГА в пятницу, 18 декабря.

Автор: "Киев Сейчас" Необходимые ремонтные работы выполнит подрядчик за свой счет

"Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Сейчас исследуют записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Из городского бюджета средства на ремонт тратить не будут, добавили в сообщении.

Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект. Ведь действуют гарантийные обязательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Пешеходном мосту неизвестные установили опасный "лежачий полицейский"

Мост открыли 25 мая 2019 года. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн. Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили. 11 июля киевляне зафиксировали трещину на пешеходном мосту - повреждение увидели на так называемой материковой части моста, прилегающей к почве. Также горожане заметили, что ослабли стальные канаты, являющиеся составной частью бортов моста.