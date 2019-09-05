Части тела разбросало на 50 м: мужчину разорвало взрывом на огороде

В Житомирской области 69-летнего мужчину разорвало взрывом на огороде. Фото - zt.20minut.ua

В селе Ольха Романовского района Житомирской области 69-летнего мужчину разорвало взрывом, когда работал на огороде.

Событие произошло 4 сентября. Об этом сообщает сайт "Твой Романов" со ссылкой на своих читателей.

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В Романовском отделении полиции информацию подтвердили. Говорят, хозяин сжигал мусор на огороде, когда произошел мощный взрыв. Части тела мужчины разбросало на расстояние более 50 м.

Предмет и причину взрыва устанавливают эксперты.

На кладбище в селе Чернещина в Краснокутском районе Харьковской области было обнаружено тело 43-летнего местного жителя. Имел смертельные ранения в результате взрыва гранаты.