Была в мужской футболке: новые подробности об изнасиловании и убийстве женщины в Гидропарке

В Херсоне арестовали на 60 суток без права на залог 20-летнего Сергея Сушко. Его подозревают в убийстве 35-летней Елены Кулаповой в Гидропарке. Фото - hr.npu.gov.ua

В Херсоне арестовали на 60 суток без права на залог 20-летнего Сергея Сушко. Такое решение принял 6 сентября Херсонский городской суд.

Сушка подозревают в убийстве 35-летней Елены Кулаповой в Гидропарке. Ее мертвой нашли на пляже утром 3 сентября. На теле обнаружили колото-резаные раны и следы удушения. Предварительно, женщину изнасиловали.

У Елены двое детей: 15-летний сын от первого брака и 3-летняя дочь от второго. Женщина находилась в декретном отпуске. До этого работала в одном из салонов красоты администратором. Муж погибшей - дальнобойщик.

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Знакомые характеризуют Елену очень положительно. Говорят, поздно вечером она вышла в магазин, который находится недалеко от ее дома. Без мобильника, в домашнем халате. Его в пятнах крови обнаружили рядом с телом в Гидропарке. Из одежды на женщине была только мужская футболка.

Мотив преступления в полиции не раскрывают. По делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Была информация, что в вечер гибели 35-летняя Елена Кулапова собиралась встретиться с подругами. Однако на встречу так и не пришла.