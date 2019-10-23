Была в АТО, имела контузию: рассказали о похитительнице 3-месячного мальчика

Полицейские нашли похищенного под Киевом 3-месячного Дениса Туженова. Фото - facebook.com/pol.kyivregion

Похитительнице 3-месячного Дениса Туженова из поселка Коцюбинское Киевской области 26 лет. Зовут Анастасия. Она родом из Бердичева Житомирской области. По образованию - воспитатель.

В составе одного из добробатов воевала в зоне АТО, где получила контузию. После войны переехала жить в Киев, сообщил начальник полиции Ирпеня Олег Петренко.

"После АТО женщина познакомилась с мужчиной. Сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы. В предыдущих отношениях женщина не могла забеременеть. Но с этим мужчиной удалось. Однако при определенных обстоятельствах беременность была прервана. И похитительница решила, что больше не сможет иметь детей. Поэтому поставила цель стать матерью. Она поселилась на 3 месяца в хостеле. Добавилась в соцсети во все возможные группы помощи молодым матерям. И все это время вынашивала намерение похитить ребенка", - рассказал Петренко.

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Установить место проживания женщины помог таксист, который вез ее с ребенком. Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и начали поквартирный обход. В одной из квартир двери и открыла похитительница. Сначала уверяла, что это ее ребенок. Однако мальчика узнала его мать, которую привезли на место.

Сейчас задержанная сотрудничает со следствием и дает правдивые показания. 25 октября ей выберут меру пресечения. Следователи будут настаивать на содержании под стражей. За похищение ребенка женщину могут посадить на 5 лет.

23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении легковушке серебристого цвета.