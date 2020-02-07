"Был добросовестным, активист, волонтер", - рассказали о львовском поджигателе

Журналисты-расследователи программы "Схемы" рассказали подробности о задержанном в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
Задержанный - 19-летний студент "Львовской политехники", который учится на бюджете на 1-м курсе по специальности "строительство и гражданская инженерия", сообщили в "Схемах".
"Еще полгода назад лицо с таким именем искало работу по специальности инженер-проектировщик администратор и переводчик в брачное агентство с запрашиваемой зарплатой в 10-15 тысяч гривен", - сообщают журналисты.
Журналисты пообщались с бывшими преподавателями подозреваемого с предыдущего места обучения,те не смогли сказать о парне ничего плохого. Он был "добросовестным студентом, активистом, который участвовал во всех мероприятиях" и "волонтером, помогал в детских домах".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове
Авто подожгли 30 января.
Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода", после бегства с места преступления несколько раз менял внешность.
Правоохранители нашли его в Одессе, сообщает пресс-центр СБУ.
Комментарии