"Был добросовестным, активист, волонтер", - рассказали о львовском поджигателе

Поджог авто. Фото:rbc.ua

Журналисты-расследователи программы "Схемы" рассказали подробности о задержанном в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Задержанный - 19-летний студент "Львовской политехники", который учится на бюджете на 1-м курсе по специальности "строительство и гражданская инженерия", сообщили в "Схемах".

"Еще полгода назад лицо с таким именем искало работу по специальности инженер-проектировщик администратор и переводчик в брачное агентство с запрашиваемой зарплатой в 10-15 тысяч гривен", - сообщают журналисты.

Журналисты пообщались с бывшими преподавателями подозреваемого с предыдущего места обучения,те не смогли сказать о парне ничего плохого. Он был "добросовестным студентом, активистом, который участвовал во всех мероприятиях" и "волонтером, помогал в детских домах".

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Авто подожгли 30 января. Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода", после бегства с места преступления несколько раз менял внешность. Правоохранители нашли его в Одессе, сообщает пресс-центр СБУ.