Бросил в колодец еще живой: новые подробности расправы над 18-летней девушкой

60-летняя Ольга Антоновна с Ружина Житомирской обнимает портрет внучки 18-летней Анастасии Ловиковой. Ее нашли мертвой в колодце в собственном дворе. Подозреваемый в убийстве - бывший девушки - 22-летний Александр Савин. Фото: zt.npu.gov.ua

Менее 3 месяцев длилось следствие по делу об убийстве 18-летней Анастасии Ловиковой из Ружина Житомирской области. Ее тело нашли в колодце в собственном дворе. Единственный подозреваемый - бывший парень убитой 22-летний Александр Савин.

В ходе следствия выяснилось, что бывший бросил Анастасию в колодец еще живой. Дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Мужчина вечером пришел к девушке. Из-за ревности начал с ней ругаться. А потом бросился душить, отчего она потеряла сознание. Подумав, что девушка уже мертва, вытащил тело потерпевшей во двор и бросил в колодец, в результате чего она утонула. После этого злоумышленник выбросил в колодец еще и ее верхнюю одежду, а сам сбежал", - рассказали в прокуратуре.

Анастасия и Александр встречались почти 3 года. Разошлись по инициативе девушки. За содеянное мужчину могут посадить на 15 лет.

Анастасия с родителями жила в Киеве, работала в продуктовом магазине. В Ружин наведывалась на выходные. Исчезла по дороге домой 14 февраля. Около 21:00 по телефону матери сказала, что подходит к дому. Позже прекратила отвечать на звонки. Через 2 дня нашли ее тело.