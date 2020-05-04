Бросил в колодец еще живой: новые подробности расправы над 18-летней девушкой

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 927
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 837
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1359
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 981
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1728
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1521
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3528
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
4
4
3
3
3
50-летний мужчина зарубил спящую пару
50-летний мужчина зарубил спящую пару
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Мужчина сжег авто с краденым дубом
Мужчина сжег авто с краденым дубом
Мужчина прыгнул с моста и исчез
Мужчина прыгнул с моста и исчез
Видео
Все видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Нарушители карантина избили журналиста
Нарушители карантина избили журналиста
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 927
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3447
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2448
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1530
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
03 мая 2020
Просмотров: 585
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 12:48

Бросил в колодец еще живой: новые подробности расправы над 18-летней девушкой

  Комментировать
Бросил в колодец еще живой: новые подробности расправы над 18-летней девушкой
60-летняя Ольга Антоновна с Ружина Житомирской обнимает портрет внучки 18-летней Анастасии Ловиковой. Ее нашли мертвой в колодце в собственном дворе. Подозреваемый в убийстве - бывший девушки - 22-летний Александр Савин. Фото: zt.npu.gov.ua

Менее 3 месяцев длилось следствие по делу об убийстве 18-летней Анастасии Ловиковой из Ружина Житомирской области. Ее тело нашли в колодце в собственном дворе. Единственный подозреваемый - бывший парень убитой 22-летний Александр Савин.

В ходе следствия выяснилось, что бывший бросил Анастасию в колодец еще живой. Дело передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 24-летний мужчина выбросил сожительницу без сознания в колодец

"Мужчина вечером пришел к девушке. Из-за ревности начал с ней ругаться. А потом бросился душить, отчего она потеряла сознание. Подумав, что девушка уже мертва, вытащил тело потерпевшей во двор и бросил в колодец, в результате чего она утонула. После этого злоумышленник выбросил в колодец еще и ее верхнюю одежду, а сам сбежал", - рассказали в прокуратуре.

Анастасия и Александр встречались почти 3 года. Разошлись по инициативе девушки. За содеянное мужчину могут посадить на 15 лет.

Анастасия с родителями жила в Киеве, работала в продуктовом магазине. В Ружин наведывалась на выходные. Исчезла по дороге домой 14 февраля. Около 21:00 по телефону матери сказала, что подходит к дому. Позже прекратила отвечать на звонки. Через 2 дня нашли ее тело.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бросил в колодец еще живой: новые подробности расправы над 18-летней девушкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов

Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод ікона стиля Одри Хепберн

Украинцы отличились на Эвересте

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 38745
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 27171
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 20331
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 13140
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
7
 Просмотров: 8001
Происшествия
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
 Просмотров: 171
В Украине активизировались пророссийские агитаторы
В Украине активизировались пророссийские агитаторы 1 Просмотров: 216
Подельник Гиркина покончил жизнь самоубийством
Подельник Гиркина покончил жизнь самоубийством 1 Просмотров: 1341
50-летний мужчина зарубил спящую пару
50-летний мужчина зарубил спящую пару
4
 Просмотров: 1053
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
4
 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
Зеленский сделал заявление к годовщине трагедии 2 мая в Одессе
2
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
Голосов: 12
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua