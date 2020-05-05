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вторник, 05 мая 2020 12:14

Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери

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Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Татьяну Пьянову задержали в Харькове с головой дочери в пакете. Обезглавленное тело 13-летней девочки нашли дома в селе Подворки. Фото: скрин видео facebook.com/anyajurchenko

38-летнюю Татьяну Пьянову и ее дочь 13-летнюю Кристину из села Подворки Дергачевского района Харьковской области всю жизнь гнобили родственники-мужчины.

Вполне вероятно, что убийцу девочки нужно искать среди них, считает знакомая семьи Лариса Семенихина. Она дружит с тетей подозреваемой.

По словам женщины, двоюродный брат Татьяны в 2004 году под воздействием наркотиков убил отца и бабушку.

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"Отсидел 15 лет, в прошлом году выпустили. Полиции до тех, кто вышел из тюрьмы, дела нет. А он, может, жил-гостил у брата и сестры. Те, кто знает эту семью и их родню, склонны думать, что мать, как и девочка, - жертвы мужчин алкоголиков-наркоманов, живущих там все кучей. Я думаю, над Таней и дочерью зверски поиздевались свои же мужчины. Хорошо бы следствие разобралось, а не так, как всегда. Очень легко повесить все на женщину, можно и не напрягаться. Вы думаете, соседи не боятся говорить на камеру? Их тоже могут найти с отрезанной головой", - предполагает Семенихина, передает "Город Х".

Добавляет, что к брату Татьяны, Антону, всегда приходили сомнительные друзья. Женщина одна работала, а ее все использовали. Брат с дружками срывал замки, терроризировал сестру и племянницу. Татьяна, по словам знакомой, обращалась неоднократно в полицию. Но нищета с родственниками-алкоголиками никому не нужна.

О том, что брат Татьяны Пьяновой пьет, бил женщину и приставал к племяннице, уже рассказывал другой знакомый. Говорил, что Татьяна неоднократно обращалась в полицию, но там не реагировали. Однако в полиции такую ​​информацию не подтвердили. Говорят, обращений от женщины не поступало. А объективных данных полагать, что в отношении девочки имели место интимные домогательства, у следствия в настоящее время нет.

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