Борьба за клиентов: Деды Морозы устроили гопническую драку (18+)

На улице Дерибасовской в ​​Одессе подрались два Деда Мороза. Фото - ТСН

На улице Дерибасовской в ​​Одессе подрались два Деда Мороза. Один из них даже снял костюмированную одежду, чтобы комфортно было давать тумаков другому.

Причиной конфликта новогодних персонажей стала борьба за клиентов и распределение территории.

Как пишут свидетели в соцсетях, большего Деда Мороза зовут Тимур. Пока он фотографировался с девочкой под елкой, подбежал младший Дед Мороз по имени Мустафа и приказал "валить с места".

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"Женщины кричали. Дети плакали. Вокруг бьющихся прыгала Снегурочка с обреченным лицом. Иностранные туристы с интересом смотрели, думая, что это часть какого-то шоу. Полиции не было", - рассказал очевидец драки.

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