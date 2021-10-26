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вторник, 26 октября 2021 19:22

Более 260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми

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Более 260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми
В этом году стало больше случаев торговли людьми. Фото: Pexels

260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми.

Об этом сообщили в ходе совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов в Офисе генпрокурора.

"В сегодняшних реалиях кажется довольно странным, что в ХХІ веке мы вынуждены говорить о торговле людьми не в историческом контексте, а в реальном времени. Однако современные формы эксплуатации человека и новые вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество, создают угрозу попадания в эту кабалу практически всех социальных групп населения. Вдумайтесь, только по отдельным данным за время независимости нашего государства 260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми. Борьба с этим позорным явлением должна быть в приоритете у правоохранительных и других государственных органов", - сказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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В этом году зафиксировано 225 уголовных правонарушений по фактам торговли людьми. Это на четверть больше, чем в прошлом. На 40% увеличилось количество лиц, которым сообщили о подозрении и на треть - количество направленных в суд обвинительных актов.

Правоохранители разоблачили и задержали преступную организацию, которая торговала людьми. Им грозит до 15 лет заключения и конфискации имущества.

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