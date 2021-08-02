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BMW на скорости влетел в микроавтобус. Машины смяло в лом
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BMW на скорости влетел в микроавтобус
Фото: Национальная полиция
BMW на скорости влетел в микроавтобус
BMW на скорости влетел в микроавтобус

На Волыни столкнулись легковушка BMW и микроавтобус Renault Trafic. Семь человек травмировано, четверо из них в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел возле села Софиевка в Луцком районе, сообщают в Нацполиции.

33-летний лучанин за рулем легковушки выехал на встречную полосу и влетел в Renault, которым управлял 35-летний житель Харьковщины. По словам очевидцев, на дороге был густой туман, поэтому водитель мог просто не заметить авто, что двигалось навстречу.

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Оба водителя, а также пять пассажиров буса госпитализированы. У пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и многочисленные ушибы.

Вблизи села Каменное на Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. Авария произошла на трассе Днепр-Запорожье 29 июля около 19:30.

30-летний водитель Mercedes погиб на месте. Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети пяти и 13 лет, в больнице.

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