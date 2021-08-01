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воскресенье, 01 августа 2021 16:07

У машины оторвало заднюю часть: показали фото аварии

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У машины оторвало заднюю часть: показали фото аварии
В аварии под Одессой в машины оторвало заднюю часть. Фото: od.npu.gov.ua

Возле города Балта Одесской области утром 1 августа произошла впечатляющая авария.

Об этом сообщает полиция области.

20-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". От удара у машины оторвало заднюю часть.

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Пассажирка "Волги", 64-летняя женщина попала в больницу с травмами. Водителей обеих машин проверяют на наличие алкоголя в крови в момент аварии.

1 августа в городе Новомосковск Днепропетровской области около четырех часов утра произошла смертельная ДТП. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 210994-20" наехал на бетонный камень вблизи переулке Волгоградского.

Об этом сообщили в пресс служба ДСНС Украины.

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