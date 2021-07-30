Четыре авто превратились в металлолом. Подробности смертельного ДТП

 
Ексклюзивы
1/5
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 108
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 675
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 972
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 234
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 864
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 693
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 603
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 495
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 189
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1539
Фото
Все фото
4
7
6
5
5
Несмотря на грозу никто не расходится: прощаются с убитой 6-летней девочкой
Несмотря на грозу никто не расходится: прощаются с убитой 6-летней девочкой
Уроженец Крыма с паспортом РФ: задержали взрывателя почтоматов
Уроженец Крыма с паспортом РФ: задержали взрывателя почтоматов
Заманил домой, угрожал и бил: 13-летняя отбилась от насильника
Заманил домой, угрожал и бил: 13-летняя отбилась от насильника
Столкнулись грузовик с комбайном и поезд с военной техникой
Столкнулись грузовик с комбайном и поезд с военной техникой
Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: показали фото с места преступления
Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: показали фото с места преступления
Видео
Все видео
Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды
Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды
Водитель сбил подростка и скрылся. Задержание показали на видео
Водитель сбил подростка и скрылся. Задержание показали на видео
В столичном метро произошел "масочный" мордобой: видео
В столичном метро произошел "масочный" мордобой: видео
В Киеве мертвых коров разбросало по дороге: видео жуткого ДТП
В Киеве мертвых коров разбросало по дороге: видео жуткого ДТП
В Черновцах непогода: повалены деревья, затоплены улицы
В Черновцах непогода: повалены деревья, затоплены улицы
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1539
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1764
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1791
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1314
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 495
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 576
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
пятница, 30 июля 2021 15:28

Четыре авто превратились в металлолом. Подробности смертельного ДТП

  Комментировать

Вблизи села Каменное на Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. 30-летний водитель Mercedes погиб на месте. Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети пяти и 13 лет, в больнице.

Автор: dp.npu.gov.ua
  На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. Один погибший и четверо искалеченных
На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. Один погибший и четверо искалеченных

Авария произошла на трассе Днепр-Запорожье 29 июля около 19:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вся семья погибла на трассе: показали фото

"27-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с Mercedes, который двигался в попутном направлении. После чего машины выехали на встречную полосу, где Mercedes перевернулся и столкнулся с Daewoo и Daf", - рассказали в полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua
  Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети 5 и 13 лет, в больнице
Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети 5 и 13 лет, в больнице

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF. В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека, есть травмированные, среди них пятеро детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Четыре авто превратились в металлолом. Подробности смертельного ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

Создали Украинскую военную организацию

Украинские военные освободили город на Донбассе

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 16003
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11808
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7272
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 6714
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6660
Происшествия
Пьяные коммунальщики устраняли прорыв в одной квартире и залили еще четыре
Пьяные коммунальщики устраняли прорыв в одной квартире и залили еще четыре
Несмотря на грозу никто не расходится: прощаются с убитой 6-летней девочкой
Несмотря на грозу никто не расходится: прощаются с убитой 6-летней девочкой
4
 Просмотров: 369
Поймали перевозчика, помогавшего с призывом в армию РФ в Крыму
Поймали перевозчика, помогавшего с призывом в армию РФ в Крыму Просмотров: 135
Целая спецоперация: поймали вандала, который устроил погром на мосту Кличко
Целая спецоперация: поймали вандала, который устроил погром на мосту Кличко Просмотров: 594
Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды
Почтовую компанию уличили в контрабанде ширпотреба и брендовой одежды
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Голосов: 179
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть