Четыре авто превратились в металлолом. Подробности смертельного ДТП

Вблизи села Каменное на Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. 30-летний водитель Mercedes погиб на месте. Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети пяти и 13 лет, в больнице.
Авария произошла на трассе Днепр-Запорожье 29 июля около 19:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"27-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с Mercedes, который двигался в попутном направлении. После чего машины выехали на встречную полосу, где Mercedes перевернулся и столкнулся с Daewoo и Daf", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF. В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека, есть травмированные, среди них пятеро детей.
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