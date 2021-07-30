Четыре авто превратились в металлолом. Подробности смертельного ДТП

Вблизи села Каменное на Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. 30-летний водитель Mercedes погиб на месте. Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети пяти и 13 лет, в больнице.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. Один погибший и четверо искалеченных

Авария произошла на трассе Днепр-Запорожье 29 июля около 19:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"27-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и столкнулся с Mercedes, который двигался в попутном направлении. После чего машины выехали на встречную полосу, где Mercedes перевернулся и столкнулся с Daewoo и Daf", - рассказали в полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети 5 и 13 лет, в больнице

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF. В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека, есть травмированные, среди них пятеро детей.