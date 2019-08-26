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понедельник, 26 августа 2019 14:06

БМВ слетел с дороги и перевернулся: два человека погибли

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  Водитель БМВ Х3, 36-летний львовянин и пассажир, 34-летний стриянин, от полученных травм погибли на месте происшествия
Водитель БМВ Х3, 36-летний львовянин и пассажир, 34-летний стриянин, от полученных травм погибли на месте происшествия

В результате опрокидывания автомобиля БМВ X3 в городе Славское на Львовщине погибли два человека, еще двое — ранены.

Авария произошла в воскресенье, 25 августа, ориентировочно в 18:40 ч. на ул. Устияновича, сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Львовщины.

Как установили полицейские, водитель автомобиля БМВ Х3, 36-летний львовянин, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Он и пассажир, 34-летний стриянин, от полученных травм погибли на месте происшествия.

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Двух других пассажиров "БМВ", жительниц Стрыя возрастом 24 и 30 лет, которые сидели на задних сиденьях, забрала скорая. Одна в тяжелом состоянии в реанимации, у другой девушки перелом ноги и руки.

По словам очевидцев, кроссовер съехал в кювет пытаясь догнать мотоциклиста. За несколько минут до ДТП между ним и водителем БМВ на дороге якобы произошел конфликт.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

23 августа на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Вблизи села Малиновка столкнулись грузовики DAF и Mercedes. Оба 24-летние водители погибли.

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