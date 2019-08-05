КамАЗ протаранил несколько легковушек и рухнул с моста

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В Харькове КамАЗ, груженный песком, слетел с моста.

ДТП произошло сегодня, 5 августа, в районе Алексеевки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Грузовик перевозил песок. Во время движения по окружной дороге упал с моста. По предварительной информации, отказали тормоза", - сказано в сообщении.

35-летнего водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят к операции.

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Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что водитель грузовика получил перелом основания черепа и пневмоторакс.

По информации местных СМИ, перед падением КамАЗ протаранил еще несколько легковушек.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

В Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo упал с моста. Фура по неизвестным причинам потеряла управление, снесла 2 столба и отбойник, а после упала вниз и перевернулась.