КамАЗ протаранил несколько легковушек и рухнул с моста

В Харькове КамАЗ, груженный песком, слетел с моста.
ДТП произошло сегодня, 5 августа, в районе Алексеевки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Грузовик перевозил песок. Во время движения по окружной дороге упал с моста. По предварительной информации, отказали тормоза", - сказано в сообщении.
35-летнего водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят к операции.
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Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил, что водитель грузовика получил перелом основания черепа и пневмоторакс.
По информации местных СМИ, перед падением КамАЗ протаранил еще несколько легковушек.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
В Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo упал с моста. Фура по неизвестным причинам потеряла управление, снесла 2 столба и отбойник, а после упала вниз и перевернулась.
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