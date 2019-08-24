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суббота, 24 августа 2019 15:50

Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи

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Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
Теща шоумена Сергея Притулы за рулем авто сбила женщину с ребенком. Фото - facebook.com/serhiyprytula

Шоумен Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием своей тещи 59-летней Лилия Сопельник.

Отметил, что продолжается выяснение всех обстоятельств. Ни он лично, ни его жена не пробовали "порешать" вопросы с судьями или прокурорами, написал в Facebook.

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"Я предложил маме своей жены помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи. В случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь. Так, здоровья и мамы - это основной приоритет в этой ситуации", - написал Притула.

Попросил также не "штурмовать" звонками. Потому что для двух семей - трагедия. Продолжается досудебное следствие. Далее будет суд, который прояснят ситуацию и расставит точки над "и".

Авария произошла 22 августа на Днепровской набережной. Пострадали мать и ее 9-летний сын Ростислав. Мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать - Анжела также госпитализирована, она получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц. По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали.

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Дата
24
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