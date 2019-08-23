Полицейские сбили на переходе двух женщин

Патрульные на пешеходном переходе сбили двух женщин.
Обычно на переходе работал светофор. На этот раз он был выключен, сообщает ТСН.
Пострадавшим 47 и 57 лет. Они госпитализированы.
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В одной из женщин перелом, у другой ушиб и сотрясение мозга.
Автомобиль полицейских почти невредим. Почему патрульные не затормозили, в полиции не комментируют.
В Борисполе на улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе.
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