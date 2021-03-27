Бизнесмен расстрелял рэкетиров

В Одесской области владелец мойки убил рэкетира. Фото: Национальная полиция

В поселке Лиманское Одесской области бизнесмен расстрелял рэкетира и его охранника.

Преступники хотели брать с него оплату за работу автомойки, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Одного человека убили, другую ранили. На месте работали правоохранители. Обстоятельства происшествия и личности потерпевших устанавливаются.

Telegram канал "Одесса Info" сообщает, что к владельцу мойки Вадима С. приехал 39-летний рэкетир Александр Рожко по прозвищу "Ляма" со своим охранником. Вымогали у него ежемесячную "дань" за работу мойки. Охранник угрожал Вадиму С. травматическим пистолетом.

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Владелец мойки взял охотничье ружье и сделал два выстрела. Убил Рожко и ранил 35-летнего охранника.

В Ровно на ул. Льнокомбинатовская застрелили 50-летнего предпринимателя. Между ним и знакомым возник конфликт, который закончился стрельбой 21 декабря около 21:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.