Били и заставляли признаться в убийстве: на скамье подсудимых оказались двое правоохранителей

Полицейские выбивали признание из человека за убийство, которое он не совершал Фото: www.ukrinform.ru

В Желтых Водах Днепропетровской области пойдут под суд двое полицейских. Они выбивали признание из человека за убийство, которое он не совершал. Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

Полицейских обвиняют в превышении служебных полномочий. Обвинительный акт направлен в суд.

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В июне этого года двое работников Желтоводского отдела полиции (заместитель начальника отдела-начальник сектора криминальной полиции и его заместитель) при отсутствии обоснованных подозрений незаконно задержали мужчину и путем избиения заставляли признаться в убийстве.

"Получив отказ, правоохранители нанесли мужчине не менее 8 ударов кулаками по голове и около 15 ударов ногами по телу, причинив ему повреждения средней степени тяжести", — рассказывают в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляли следователи Полтавского теруправления ГБР.

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