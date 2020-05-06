Полицейские с СБУшниками похищали людей и требовали деньги

Фото: kv.npu.gov.ua

На Киевщине разоблачили банду, в которую входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские. Помогали им двое гражданских лиц, уже имевшие проблемы с законом. "Специализировались" задержанные на похищении предпринимателей, которые занимались ІТ-технологиями.

К преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Злоумышленники нападали на предпринимателей средь бела дня, затем вывозили их в безлюдные лесополосы. Там пленным надевали наручники, угрожали оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали откуп - большую сумму денег. Так один из пленников заплатил своим похитителям 175 тысяч долларов. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег. Пострадавшие были крайне напуганы, поэтому и не обращались в правоохранительные органы за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи", - сказано в сообщении.

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Во время проведения обысков изъяты 9 пистолетов различной модификации, боеприпасы, полицейская форма и жетоны, различные удостоверения сотрудников полиции и СБУ, Офиса президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ", "Полиция", наручники, дубинки, мобильные телефоны, более $35 тыс. и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков, таких как амфетамин, метадон, героин.

Также изъяты 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники: Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.

Пятерых участников группировки отправили в изолятор временного содержания. Продолжается следствие.

В Киеве поймали банду, которую подозревают в производстве и сбыте наркотиков. Ее организаторы - 23-летний полицейский столичного полка особого назначения и 31-летний житель Киевской области. На них работали 10 человек. Семь гражданских, двое полицейских и один бывший следователь.