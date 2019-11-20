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среда, 20 ноября 2019 18:10

Бил, душил и рвал одежду: насильник надругался над женщиной

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Бил, душил и рвал одежду: насильник надругался над женщиной
На Волыни 22-летняя женщина стала жертвой насильника. Фото - p-p.com.ua

В селе Ветлы Любешевского района на Волыни 22-летняя женщина стала жертвой насильника.

О преступлении в полицию 20 ноября сообщила 45-летняя мать пострадавшей. Женщина рассказала, что дочь вернулась домой в 5 утра с телесными повреждениями, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изнасилованию и привлечение их к ответственности", - говорится в сообщении.

Злоумышленника могут посадить на 12 лет.

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У потерпевшей было избитое лицо, на шее следы от удушения и полностью порванная одежда, пишет ИА Волынские Новости со ссылкой на собственные источники.

Также якобы назвала имя обидчика. Им оказался 23-летний житель с. Невер Любешевского района. Он со своим товарищем вечером 19 ноября приехал в с. Ветлы на автомобиле и пригласил женщину отпраздновать отъезд на сезонную работу. Они вместе поехали на дачу, где мужчина и изнасиловал пострадавшую. Она плохо помнит, ведь компания употребляла спиртное.

В Киевском районе Одессы мужчина заманил в дом двух несовершеннолетних знакомых, где их насиловали несколько мужчин. О происшествии в полицию сообщил один из пострадавших.

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Дата
20
ноября

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