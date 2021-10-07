Бежала за трамваем: в Чехии машина насмерть сбила 15-летнюю украинку

В Чехии автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девушку из Львовской области. Фото: pixabay.com

В чешском городе Пльзень в ДТП погибла 15-летняя Кристина Черная, уроженка Дрогобыча Львовской области.

Трагедия произошла во вторник, 5 октября, на трамвайной остановке, пишет Zaxid.net.

Автомобиль Audi сбил девушку, когда та пыталась догнать трамвай и выбежала на дорогу. Украинка погибла на месте еще до приезда медиков.

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"Выражаем искренние соболезнования родным, одноклассникам, друзьям по поводу трагической смерти Черной Кристины. Училась в 10-й школе им. Коновальца", - пишет drogobych_live в Instagram.

Погибшая украинка училась в этой школе до четвертого класса. В 2015 году уехала с родителями в Чехию, рассказала директор Дрогобычского лицея №10 Наталья Каратонова.

В Польше в ДТП погибли двое украинцев. Были родными братьями. 28-летний Виктор и 27-летний Андрей Мельницкие родом из села Большая Городница Ровенской области. Ездили на заработки в Польшу, ремонтировали и перепродавали автомобили.