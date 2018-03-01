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пятница, 02 марта 2018 06:20

"Без родителей осталось 10 детей" - на шахте "Степная" произошел взрыв и обвал

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В селе Глухов Сокальского района Львовской области в результате взрыва обвалилась горная порода в шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м. Горняки в то время проводили ремонтные работы в новой лаве, где готовились добывать уголь. Взрыв произошел в 12:46 2 марта 2017 года.

Автор: Ярослав Тимчишин
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На аварийном участке шахты работали 34 горняка, из которых погибли восемь: 26-летний Николай Белоусов, 32-летний Александр Клак, 39-летний Ярослав Мелешко, 42-летний Василий Михнич, 41-летний Тарас Колида, 37-летний Владимир Лозинский, 37 -летний Иван Бегун, 18-летний Тарас Старошельський. 23 горняка получили ожоги кожи и дыхательных путей.

"Причиной взрыва стали неудовлетворительное техническое состояние вентиляционного и электромеханического оборудования, что привело к скоплению метановоздушной взрывоопасной смеси", - говорится в сообщении прокуратуры Львовской области 27 января 2018-го.

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины сообщал, что взрыв произошел из-за применения кабеля, который не соответствовал правилам безопасности работы.
"Комиссии обнаружили, что 10 метров этого кабеля просто исчезли на стыке лавы и конвейерного 119 штрека. Это было сделано для того, чтобы скрыть одну из реальных причин аварии", - сообщал Волынец.

Правительство выделило семьям погибших горняков по 500 тыс. гривен. Уже через 2 дня шахта возобновила работу.

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Погибший Василий Михнич из села Себечев Сокольского района на шахте проработал более 10 лет. За год до гибели вернулся с АТО.
"Его мобилизовали как военнообязанного. Все из села откупились, а он не хотел. 10 месяцев отслужил. Получил статус "участника боевых действий ". Имели льготы на коммунальные. После смерти мужа, нам все льготы сняли, - говорит жена погибшего Леся Михнич .

Об аварии узнала от односельчан.

"Тогда 2 марта сказали люди из села, что на шахте авария. Я начала звонить на шахту. Ничего не узнала. Тогда приехала. Нас с женами других погибших даже на территорию не пускали. Никто не вышел даже ничего не объяснил. Мы искали мужей в Червоноградской больницы, но их там не было. Потом приехали в морг и уже там нам показали тела на узнавание. Нашему сыну тогда еще и трех лет не было. Боюсь, что не будет помнить папу. Я теперь его сама воспитываю. Живу в селе и ухаживаю за своими престарелыми родителями. Мы с мужем купили дом и начали достраивать там кухню, ванную. Он не успел окончить. Теперь я сама со стройкой. Немного ребята из шахты приходили помогать ".

Обвиняет в трагедии руководство.

"Все знали, что шахта загазованная. Экономили свет там. Не в полную мощность воздух качали. Муж выполнял все приказы руководства. Очень добросовестным был. И в селе, кто просил что помочь, никому не отказал. Вел здоровый образ жизни. Любил кататься на мотоциклах. Был хорошим мужем и заботливым отцом. А всего без отцов осталось после аварии 10 детей".

Все знали, что шахта загазованная. Экономили свет там. Не в полную мощность воздух качали

Александр Клак с Червонограда непрерывно проработал на шахте 15 лет. У него тоже осталась жена и трехлетний сын. Занимал должность горного рабочего очистного забоя.

"Теперь сама воспитываю сына. Он ходит в детский сад. Я начала учиться в университете на юриста. Муж был трудолюбивым, упорным. Но в то время не возмущался ни за зарплату, ни за технические условия. Говорил:"Должен идти. Мы важным звеном, которая нужна государству ", - рассказывает Галина Клак.

Об аварии узнала от свекра.

"Стефан Григорьевич позвонил и сказал, что вероятно Саши больше нет. Свекор сам проработал на этой шахте 20 лет. Был там еще на этапе ее строительства. Ехали то на шахту, то в больницу, только после обеда я увидела его тело. Оказалось они не были нужны государству. Платили копейки - чуть до 8000 зарплата дотягивала, еще и задержки постоянные были.

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У Владимира Лозинского из села Ястребичи Радеховского района осталась жена и трое несовершеннолетних сыновей. У Тараса Колиды из соседнего села Поздимир тоже жена и двое детей школьников - сын и дочь. Оба погибших не успели достроить свои дома.

Ярослав Мелешко с Яворивщины выполнял обязанности начальника участка. Его жена и дочь тоже работали на шахте. После трагедии жена уволилась. Дочь продолжает работать в плановом отделе. Сын уже студент. Младший сын - еще школьник.

Иван Бегун был родом из села Хлевчаны Сокольского района. Осталась жена с двумя несовершеннолетними дочерьми.

Его мать воспитывала без отца. После гибели единственного сына осталась одна.

Самый молодой среди погибших Тарас Старошельський - несколько дней не дожил до своего 19-летия. Был единственным опекуном у больного отца и бабушки. Мать его умерла. Имел девушку. Собирался жениться. На шахту устроился за несколько месяцев до гибелью.

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Николая Белоусова посмертно признали виновным в аварии. В то время был ответственным за смену. Учился в Днепропетровском горном университете. Его мать воспитывала без отца. После гибели единственного сына осталась одна.

Уголовное дело по гибели шахтеров находится на этапе досудебного расследования. В декабре 2017 года подозрение объявили мастеру участка шахты, который в то время занимал должность и.о. заместителя директора по охране труда шахты. Находится под домашним арестом. Отстранен от работы.

В 2018 году еще двум руководителям участков сообщили о подозрении и избрали меры, за то, что "не обеспечили надлежащую работу систем контроля метано-газовой смеси, соответствующее вентилирования участка шахты, не вывели работников с опасности, а также не приняли меры к обесточиванию участка ". Они находятся под ночным арестом и отстранены от должностей.

"После аварии у нас сменился директор шахты. Проявил себя как мудрый руководитель. Поднял моральный дух на шахте. Выполняем план по добыче угля. В участке, где произошла авария, две скамьи теперь не работают. Технику безопасности привели к нужных требований, поскольку шахта постоянно на контроле различных служб. Заработная плата выросла на 45%. Средняя теперь составляет 14 000 гривен ", - говорит председатель профсоюза горняков шахты "Степная" Василий Семканич.

На шахте уже происходили аварии. В последний раз - 2 апреля 2008. Пожар тушили три месяца. После этого была создана комиссия, которая расследовала аварию. Обнаружили более ста нарушений правил безопасности, в том числе два случая местных скоплений метана

Автор: Ірина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
02
марта

"Без родителей осталось 10 детей" - на шахте "Степная" произошел взрыв и обвал

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