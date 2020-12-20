Без памяти и с ожогами: на железной дороге в разных местах нашли 2 парней

В Черкасской области на железной дороге в разных местах нашли 2 искалеченных ребят. Фото: pixabay.com

В Смеле Черкасской области на железной дороге нашли двух ребят из ожогами. Одного прохожие обнаружили на улице Звездной, 2. Другого - рядом со Знаменским грузовым парком у 73-го пути.

Оба пострадавших не знали, где находятся и что с ними произошло. У обоих была обгоревшая одежда, сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Сразу выехали две разные бригады экстренной помощи. Возле обоих детей находились неравнодушные, которые и вызвали "скорую". Оба рассказывали, что не помнят, что произошло. Потому-то якобы они просто прогуливались вдоль цистерн, стоящих на железнодорожном пути", - рассказали медики.

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Обоих детей доставили в Смелянскую городскую больницу, одного - в реанимационное отделение. У 16-летнего медики диагностировали электротравму, термические ожоги лица и кисти 5% 1-2 степени. У 14-летнего - около 40% ожогов тела: лица, верхних и нижних конечностей, грудной клетки.

Обоих парней транспортируют в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы.

В поселке Коцюбинское Киевской области 14-летние одноклассники играли на железнодорожном вокзале. Один из них залез на вагон, где его ударило током. Получил 60% термических ожогов II-III степени.